Нідерланди приймуть заходи проти Росії через відмову співпрацювати з MH17

Фото: Фердинанд Грапперхаус (ad.nl)

JIT сьогодні назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17

Міністр юстиції і безпеки Нідерландів Фердинанд Грапперхаус заявив, що дипломатичні кроки будуть зроблені проти Росії, тому що країна недостатньо співпрацювала з розслідуванням катастрофи літака рейсу MH17. Про це повідомляє NOS.

Зазначимо JIT сьогодні назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17. Це глава розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов і командир розвідувального батальйону в "2-му відділі ГРУ ДНР" Леонід Харченко.

РБК-Україна писало, що призначена дата суду над підозрюваними - 9 березня 2020 року. У поліції Нідерландів зазначили, що будуть видані міжнародні ордери на арешт чотирьох підозрюваних у катастрофі. Таким чином, їх оголосять у міжнародний розшук.

Нагадаємо, літак Boeing 777 був збитий 17 липня 2014 року неподалік від Тореза Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. В результаті події загинули 298 людей, у тому числі 15 членів екіпажу. Міжнародне розслідування встановило, що літак був збитий зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-ї зенітної ракетної бригади з Курська (РФ). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію у катастрофі літака.