Премьер Нидерландов назвал тяжелое вооружение, которое получит Украина

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Рютте во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину современным типом оружия. Я хочу сказать, что я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира, чтобы они помогали тяжелым оружием Украине",- заявил Рютте.

Премьер-министр Нидерландов добавил, что его страна передаст Украине тяжелое вооружение. Речь идет о панцирниках и самоходных гаубицах.