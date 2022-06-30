Запад должен отправить больше оружия в Украину, чтобы предотвратить победу России, - Рютте

"Если мы этого не сделаем (не предоставим вооружение, - ред.), то есть риск, что Украина не сможет победить, и это будет очень проблематично для всех нас. Очень важно, чтобы каждая страна в Европе и в НАТО сейчас поставляла тяжелое вооружение, которое они могут предоставить Украине. Я думаю, что мы все еще можем сделать больше", - заявил он.