Нидерланды помогут семьям жертв катастрофы MH17 добиться компенсаций

Фото: министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус (government.nl)

Родственники жертв могут получить бесплатную юридическую помощь

Правительство Нидерландов поможет семьям жертв катастрофы MH17 на Донбассе добиться компенсаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Сообщается, что министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус в письме парламенту отметил, что родственники жертв могут получить бесплатную юридическую, если хотят присоединиться к уголовному делу в качестве потерпевшей стороны. Также они могут подать иск о выплате компенсаций.

Также сообщается, что родственникам уже выплачены компенсации от страховой компании и "Малазийских авиалиний", поэтому иск против них не может быть повторно заявлен в уголовном процессе. В то же время семьи жертв могут попытаться добиться компенсаций от виновников трагедии.

Ожидается, что в течение пяти лет начнется судебный процесс по катастрофе MH17 в июле 2014 года.

Напомним, ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что Амстердам может подать иск против России в международный суд из-за катастрофы MH17.

В декабре Верховная рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в расследовании катастрофы MH17.

Отметим, среди погибших в катастрофе были 192 гражданина Нидерландов. В числе жертв также были граждане Малайзии, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Германии, Бельгии, Британии, Филиппин и Канады.