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Нідерланди допоможуть сім'ям жертв катастрофи MH17 добитися компенсацій

Новини » Політика    08.01.2019 - 11:31
Нідерланди допоможуть сім'ям жертв катастрофи MH17 добитися компенсацій
Фото: міністр юстиції і безпеки Нідерландів Ферді Грапперхаус (government.nl)

Родичі жертв можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу

Уряд Нідерландів допоможе сім'ям жертв катастрофи MH17 на Донбасі добитися компенсацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

Повідомляється, що міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ферді Грапперхаус в листі парламенту зазначив, що родичі жертв можуть отримати безкоштовну юридичну, якщо хочуть приєднатися до кримінальної справи в якості потерпілої сторони. Також вони можуть подати позов про виплату компенсацій.

Також повідомляється, що родичам вже виплачено компенсації від страхової компанії та "Малазійських авіаліній", тому позов проти них не може бути повторно заявлений у кримінальному процесі. В той же час сім'ї жертв можуть спробувати домогтися компенсацій від винуватців трагедії.

Очікується, що протягом п'яти років почнеться судовий процес по катастрофі MH17 в липні 2014 року.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що Амстердам може подати позов проти Росії до міжнародного суду через катастрофу MH17.

У грудні Верховна рада України продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю в розслідуванні катастрофи MH17.

Зазначимо, серед загиблих у катастрофі були 192 громадянина Нідерландів. Серед жертв також були громадяни Малайзії, Австралії, Нової Зеландії, Індонезії, Німеччини, Бельгії, Британії, Філіппін і Канади.

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