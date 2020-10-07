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Нидерланды поддержат санкции против РФ из-за Навального

Автор: РБК-Украина

Нидерланды выступят в поддержку санкций против Российской Федерации в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. МИД Нидерландов разделяем вывод Германии и Франции относительно инцидента с Навальным.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в Twitter.

"Мы разделяем вывод Германии и Франции, что не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. На следующем (заседании - ред.) Европейского совета мы поддержим призыв к санкциям", - сообщил он.

Блок подчеркнул недопустимость использования химического оружия.

Напомним, Франция и Германия предложат европейским партнерам пакет дополнительных санкций против России.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что санкции за отравление Навального будут введены на основании выводов Организации по запрещению химического оружия.

У президента России Владимира Путина уже заявили, что ОЗХО делает общие заявления об отравлении, которые нужно подтверждать профессиональной информацией.

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