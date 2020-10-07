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У Путина отреагировали на отчет ОЗХО по ситуации с Навальным

Москва, Среда 07 октября 2020 14:02
У Путина отреагировали на отчет ОЗХО по ситуации с Навальным
Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) делает общие заявления об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Он считает, что их надо подтверждать профессиональной информацией.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Что касается опубликованной информации ОЗХО, то еще раз повторяю, нам предстоит еще эту информацию получить. Пока что мы с вами слышали только общие утверждения", - сказал Песков.

Также он отметил, что Россия не проводит работы, связанные с разработкой или доработкой химического оружия из-за того, что РФ является участницей соответствующих конвенций о запрете химического оружия.

Напомним, накануне в ОЗХО заявили, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но ранее в списках запрещенных химикатов не значившееся.

После этого Москва обвинила в предвзятости результаты экспертиз ОЗХО.

Также ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если ОЗХО подтвердит отравление оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок", России не удастся избежать санкций.

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