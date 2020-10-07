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Нідерланди підтримають санкції проти РФ через Навального

Автор: РБК-Україна

Нідерланди виступлять на підтримку санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. МЗС Нідерландів поділяємо висновок Німеччини і Франції щодо інциденту з Навальним.

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Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок в Twitter.

"Ми поділяємо висновок Німеччині і Франції, що не існує іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання і відповідальності Росії. На наступному (засідання - ред.) Європейської ради ми підтримаємо заклик до санкцій", - повідомив він.

Блок наголосив на неприпустимості використання хімічної зброї.

Нагадаємо, Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам пакет додаткових санкцій проти Росії.

Крім того, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що санкції за отруєння Навального будуть введені на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.

У президента Росії Володимира Путіна вже заявили, що ОЗХЗ робить загальні заяви про отруєння, які потрібно підтверджувати професійною інформацією.

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Новини України НідерландиНавальныйСанкції проти Росії