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Нидерланды планируют доставить в Украину больше оружия и техники

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Киев, Среда 18 мая 2022 14:24
Нидерланды планируют доставить в Украину больше оружия и техники Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Нидерланды намерены передать Украине больше вооружения и другой военной техники. Страна также занимает лидерство в вопросе реабилитации раненых украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Соответствующее заявление глава украинского МИД опубликовал по итогам встречи с министром обороны страны Кайсой Оллонгрен.

"Встреча с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В Украину планируется доставить больше вооружения и другой техники. Благодарен Нидерландам за лидерство в укреплении обороноспособности Украины, а также реабилитации раненых украинских бойцов", - написал Кулеба.

Напомним, недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине дополнительное вооружение. Речь идет о тяжелом оружии, в том числе и бронетехнике.

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