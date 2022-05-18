Нидерланды планируют доставить в Украину больше оружия и техники

Нидерланды намерены передать Украине больше вооружения и другой военной техники. Страна также занимает лидерство в вопросе реабилитации раненых украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Соответствующее заявление глава украинского МИД опубликовал по итогам встречи с министром обороны страны Кайсой Оллонгрен.

"Встреча с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В Украину планируется доставить больше вооружения и другой техники. Благодарен Нидерландам за лидерство в укреплении обороноспособности Украины, а также реабилитации раненых украинских бойцов", - написал Кулеба.

Напомним, недавно премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине дополнительное вооружение. Речь идет о тяжелом оружии, в том числе и бронетехнике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.