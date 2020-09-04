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Нидерланды останавливают экстрадиции подозреваемых в Польшу

Автор: Андрей Козловский

Палата международной правовой помощи окружного суда Амстердама временно приостановила экстрадицию подозреваемых или осужденных в Польшу. Там опасаются, что польские суды больше не являются независимыми.

Такое решение объявил суд Амстердама.

Суд Амстердама уже обращался в Суд ЕС в июле с просьбой объяснить, следует ли прекратить выдачу подозреваемых в Польшу, учитывая, что "независимость польских судов и, следовательно, право на справедливое судебное разбирательство находятся под все большим давлением".

В новом же заявлении суда говорится, что он направил в Суд ЕС дополнительные вопросы, чтобы убедиться в том, что "отсутствие достаточных гарантий независимости польских судей имеет какие-либо последствия".

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Напомним, Европейская комиссия приняла решение обратиться в суд Евросоюза, чтобы тот прекратил работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая рассматривала жалобы судей из-за судебной реформы в Польше.

Сенат Польши отклонил скандальную судебную реформу, которую ранее одобрил польский Сейм.

Отмечалось, что судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Евросоюза.

Добавим, что Еврокомиссия в прошлом году решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы.

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