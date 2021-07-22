Нидерланды оштрафовали TikTok на 750 тысяч евро: названа причина

Нидерландский орган по защите данных оштрафовал социальную сеть TikTok на 750 тысяч евро. Текст условий конфиденциальности был доступен только на английском языке в Нидерландах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AD.nl.
"Все должны иметь возможность прочитать эти условия (конфиденциальности, - ред.) и понимать, что там написано. Также дети, которые много времени проводят в TikTok", - заявил представитель ведомства.
Соцсеть уже перевела текст условий конфиденциальности на нидерландский язык.
"Этот штраф касается нарушения во времени, когда еще не был сделан перевод", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, Узбекистан ограничил работу соцсетей, пользователи жаловались на проблемы с Twitter и TikTok.
Ранее сообщалось, что TikTok увеличивает длину видео в три раза для всех пользователей.