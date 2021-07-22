Нідерланди оштрафували TikTok на 750 тисяч євро: названо причину

Нідерландський орган із захисту даних оштрафував соціальну мережу TikTok на 750 тисяч євро. Текст умов конфіденційності був лише доступний англійською мовою у Нідерландах.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на AD.nl .

"Усі повинні мати можливість прочитати ці умови (конфіденційності, - ред.) та розуміти, що там написано. Також діти, які багато часу проводять у TikTok", - заявив речник відомства.

Соцмережа вже переклала текст умов конфіденційності нідерландською.

"Цей штраф стосується порушення у часі, коли ще не було зроблено перекладу", - додав речник.