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TikTok увеличивает длину видео в три раза для всех пользователей

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Шанхай, Четверг 01 июля 2021 18:05
TikTok увеличивает длину видео в три раза для всех пользователей Фото: TikTok увеличивает до 3 минут длину размещаемых на платформе роликов (canva.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Соцсеть TikTok предоставляет всем пользователям возможность создавать более длинные до 3 минут видеоролики. Ранее эта функция была доступна ограниченному кругу тик-токеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз соцсети.

"В ближайшие несколько недель мы предоставим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до 3 минут", – говорится в сообщении TikTok.

В соцсети отметили, что пользователи получат уведомление о возможности загружать более длинные видеоролики.

В настоящее время в TikTok можно загружать видео длительностью не более 60 секунд.

Напомним, в конце мая основатель китайской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, Чжан Имин ушел с поста генерального директора.

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