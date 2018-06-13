Нидерланды одобрили соглашение с Украиной о суде по МН17

Судебный процесс, скорее всего, состоится в Гааге, а обвинительные приговоры могут быть приведены в исполнение на территории Украины

Парламент Нидерландов одобрил во вторник, 12 июня, соглашение, подписанное между Нидерландами и Украиной для облегчения преследования лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17, включая возможность использования видеосвязи. Об этом сообщает DW.

Договор, в частности закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего - в Гааге.

Также, согласно документу, если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденные не смогут быть выданы Нидерландам.

По словам нидерландского министра иностранных дел Стефа Блока, одобрение данного соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв".

Напомним, палата представителей нидерландского парламента единогласно поддержала решение Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу с малайзийским "Боингом" в 2014 году над Донбассом.