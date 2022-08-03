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Нидерланды объявили о дефиците воды в стране: что случилось

Новина українською →
Нидерланды, Среда 03 августа 2022 22:09
Нидерланды объявили о дефиците воды в стране: что случилось Фото: Нидерланды объявили о дефиците воды в стране (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Нидерландов 3 августа объявило о дефиците воды из-за чрезвычайно сухого лета и прогнозов относительно отсутствия дождей в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поскольку две трети населения Нидерландов проживают ниже уровня моря, засухи могут быстро стать острой проблемой в стране, что приведет к заиливанию рек и осложнению водного движения. Еще одна проблема возникает из-за пересыхания дамб - нужен напор воды, чтобы держать прочность.

"Мы наблюдаем все большую сухость в Нидерландах в течение нескольких недель из-за испарения в нашей стране и очень низкого стока рек из-за рубежа", - сказала представительница Управления общественных работ и водного хозяйства страны Микеле Блом.

Сейчас баржи на нижнем течении Рейна - важном маршруте для транспортировки угля из Роттердама вглубь страны к немецким сталелитейным заводам и производителям электроэнергии - работают меньше чем наполовину.

При этом на севере страны падает уровень грунтовых вод, что приводит к цветению водорослей и гибели рыбы. Хотя отмечается, что на питьевую воду это не влияет.

Районы водоснабжения призывают жителей Нидерландов экономить воду, а южные провинции Зеландия и Лимбург просят фермеров не использовать поверхностную воду для полива.

Как сообщалось раньше, Нидерланды передали Украине военные товары на 170 млн евро.

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