ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нідерланди оголосили про дефіцит води у країні: що трапилось

Новость на русском →
Нідерланди, Середа 03 серпня 2022 22:09
Нідерланди оголосили про дефіцит води у країні: що трапилось Фото: Нідерланди оголосили про дефіцит води у країні (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Нідерландів 3 серпня оголосив про дефіцит води через надзвичайно сухе літо і прогнози щодо відсутності дощів протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оскільки дві третини населення Нідерландів проживає нижче рівня моря, посухи можуть швидко стати гострою проблемою у країні, що призведе до замулювання річок і ускладнення водного руху. Ще одна проблема виникає через пересихання дамб - потрібен напір води, щоб тримати міцність.

"Ми спостерігаємо все більшу сухість в Нідерландах протягом кількох тижнів через випаровування в нашій країні та дуже низький стік річок з-за кордону", - сказала представниця Управління громадських робіт і водного господарства країни Мікеле Блом.

Наразі баржі на нижній течії Рейну - важливому маршруті для транспортування вугілля з Роттердама вглиб країни до німецьких сталеливарних заводів і виробників електроенергії - працюють менше ніж наполовину.

При цьому на півночі країни падає рівень ґрунтових вод, що призводить до цвітіння водоростей і загибелі риби. Хоча зазначаєтся, що на питну воду це не впливає.

Райони водопостачання закликають мешканців Нідерландів економити воду, а південні провінції Зеландія та Лімбург просять фермерів не використовувати поверхневу воду для поливу.

Як повідомлялося раньше, Нідерланди передали Україні військові товари на 170 млн євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди
NEWS
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
DAILY
Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Угруповання росіян на двох напрямках фактично вже в оточенні