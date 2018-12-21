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Нидерланды обеспокоены решением США вывести войска из Сирии

Новости » Политика    21.12.2018 - 21:01
Нидерланды обеспокоены решением США вывести войска из Сирии
Фото: Анк Бейлевелд (flickr.com.secdef)

Бейлевелд сказала, что прекращение военного присутствия США в Сирии будет иметь плохие последствия

Нидерланды выразили беспокойство по поводу решения США вывести войска из Сирии и заявили, что план Вашингтона по сокращению своего военного присутствия в Афганистане является преждевременным. Об этом заявила министр обороны Анк Бейлевелд, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Бейлевелд сказала, что прекращение военного присутствия США в Сирии будет иметь плохие последствия. Она добавила, что угроза от "Исламского государства" еще не исчезла.

Бейлевелд уверена, что было бы преждевременным сокращать силы в Сирии, где у Нидерландов есть сотни военнослужащих в миссии под руководством НАТО.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и оно ставит под угрозу дальнейшую борьбу с "Исламским государством".

Также министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявляла, что Франция решила продлить свое военное присутствие в Сирии.

Отметим, 19 декабря США начали вывод войск из Сирии и заявили о переходе к новому этапу борьбы с "Исламским государством". Президент Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

Министр обороны США пойдет на пенсию в феврале 2019 года Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии
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