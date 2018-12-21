Нідерланди стурбовані рішенням США вивести війська з Сирії

Фото: Анк Бейлевелд (flickr.com.secdef)

Бейлевелд сказала, що припинення військової присутності США в Сирії буде мати погані наслідки

Нідерланди висловили занепокоєння з приводу рішення США вивести війська з Сирії і заявили, що план Вашингтона щодо скорочення своєї військової присутності в Афганістані є передчасним. Про це заявила міністр оборони Анк Бейлевелд, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Бейлевелд сказала, що припинення військової присутності США в Сирії буде мати погані наслідки. Вона додала, що загроза від "Ісламської держави" ще не зникла.

Бейлевелд впевнена, що було б передчасним скорочувати сили в Сирії, де у Нідерландів є сотні військовослужбовців місії під керівництвом НАТО.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявляв, що рішення президента США Дональда Трампа про виведення військ з Сирії було несподіваним і воно ставить під загрозу подальшу боротьбу з "Ісламською державою".

Також міністр у європейських справах при МЗС Франції Наталі Луазо заявляла, що Франція вирішила продовжити свою військову присутність в Сирії.

Зазначимо, 19 грудня США почали виведення військ з Сирії та заявили про перехід до нового етапу боротьби з "Ісламською державою". Президент Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення американських військ з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".