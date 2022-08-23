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Нидерланды назвали число инструкторов, которых отправят на подготовку ВСУ

Фото: бойцы ВСУ пройдут обучение в Великобритании (facebook com NGUmainpage)
Автор: Артур Родивилов

Подготовку украинских военных в Великобритании проведут 90 инструкторов из Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Министр обороны Кайса Оллонгрен отметила, что Нидерланды предоставили Украине помощь в виде материалов, оружия, боеприпасов и оборудования на сумму более 210 млн евро.

"Подготовка украинских вооруженных сил очень важна, и мы продолжим способствовать этому в будущем", - сказала Оллонгрен.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли Лье Шрайнемахер находятся с совместным визитом в Киеве.

Ранее министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.

Кроме того, Эстония отправит военных инструкторов в Британию для обучения солдат из Украины.

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Нидерланды