Фото: еще одна страна присоединится к обучению украинских военных в Британии (Getty Images)

Эстония отправит военных инструкторов в Британию для обучения солдат из Украины. Также Таллин передаст Киеву очередную партию оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Калевипоэг (персонаж эстонской мифологии - ред.) вступает в бой! Еще больше военной помощи от наших эстонских друзей для украинской армии: минометы; противотанковое вооружение; полевой госпиталь; эстонские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения наших солдат", - написал он. Резников поблагодарил Министерство обороны Эстонии за предоставленную помощь.