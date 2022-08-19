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Еще одна страна присоединится к обучению украинских военных в Британии

Новина українською →
Таллин, Пятница 19 августа 2022 13:14
Еще одна страна присоединится к обучению украинских военных в Британии Фото: еще одна страна присоединится к обучению украинских военных в Британии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Эстония отправит военных инструкторов в Британию для обучения солдат из Украины. Также Таллин передаст Киеву очередную партию оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Калевипоэг (персонаж эстонской мифологии - ред.) вступает в бой! Еще больше военной помощи от наших эстонских друзей для украинской армии: минометы; противотанковое вооружение; полевой госпиталь; эстонские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения наших солдат", - написал он.

Резников поблагодарил Министерство обороны Эстонии за предоставленную помощь.

Напомним, ранее мы писали, что министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.

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