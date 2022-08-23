Нідерланди назвали кількість інструкторів, яких відправлять на підготовку ЗСУ

Підготовку українських військових у Великобританії проведуть 90 інструкторів з Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерланди.

Міністр оборони Кайса Оллонгрен зазначила, що Нідерланди надали Україні допомогу у вигляді матеріалів, зброї, боєприпасів та обладнання на суму понад 210 млн євро.

"Підготовка українських збройних сил дуже важлива, і ми продовжимо сприяти цьому в майбутньому", - сказала Оллонгрен.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і міністр зовнішньої торгівлі Льє Шрайнемахер перебувають зі спільним візитом у Києві.

Раніше міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре підтвердив відряджання до Британії військових інструкторів для навчання солдатів з України.

Крім того, Естонія відправить військових інструкторів до Британії для навчання солдатів з України.

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