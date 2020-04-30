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Нідерланди можуть позбавити одного місця в єврокубках

Новини » Спорт     30.04.2020 - 13:34
Нідерланди можуть позбавити одного місця в єврокубках
Фото: футболісти "Віллем II" (facebook.com/WillemIITilburg)

УЄФА може не схвалити розподілення місць

Федерація футболу Нідерландів (KNVB) повідомила клубам, що можуть позбавити одного єврокубкового місця в наступному сезоні. Про це повідомляє нідерландське видання AD.nl.

Після дострокового завершення футбольного сезону в країні через пандемію коронавируса не було визначено володар Кубка країни. У фіналі мали зійтися "Фейєнорд" і "Утрехт". Переможець отримав би право виступати в другому відбірковому раунді Ліги Європи.

Однак KNVB прийняла рішення розподілити місця в єврокубках згідно з позиціями в чемпіонаті на момент припинення турніру. Таким чином ця путівка дісталася б п'ятій команді - "Віллема II". Але УЄФА може не схвалити дане рішення.

Чемпіонат Нідерландів був призупинений після 25 турів. На момент дострокового завершення лідером турнірної таблиці Ередівізії був "Аякс", на другому місці розташовувався АЗ, третім йшов "Фейєнорд", а четверте займав ПСВ.

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