Нидерланды готовят новое разбирательство в ICAO против России по делу MH17

Власти Нидерландов готовят новое разбирательство против России по делу о катастрофе MH17 . Его планируется организовать в Международной организации гражданской авиации ICAO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Nieuws .

По данным источников издания, в рамках нового разбирательства Нидерланды планируют доказать, что Россия нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года. Документ предусматривает, что страны должны обеспечить безопасности гражданских самолетов.

Собеседники издания заявили, что новое разбирательство в ICAO обещает "быть очень многообещающим". По их словам, если организация признает Россию виновной, то это усилит давление на российскую сторону в вопросе признания ответственности за авиакатастрофу или послужит основанием для нового судебного процесса.

Отмечается, что окончательное решение по новому разбирательству должно принять новое правительство. Источники издания не исключают, что к новому разбирательству может присоединиться и Австралия.