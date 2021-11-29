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Нидерланды готовят новое разбирательство в ICAO против России по делу MH17

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Нидерландов готовят новое разбирательство против России по делу о катастрофе MH17. Его планируется организовать в Международной организации гражданской авиации ICAO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Nieuws.

По данным источников издания, в рамках нового разбирательства Нидерланды планируют доказать, что Россия нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года. Документ предусматривает, что страны должны обеспечить безопасности гражданских самолетов.

Собеседники издания заявили, что новое разбирательство в ICAO обещает "быть очень многообещающим". По их словам, если организация признает Россию виновной, то это усилит давление на российскую сторону в вопросе признания ответственности за авиакатастрофу или послужит основанием для нового судебного процесса.

Отмечается, что окончательное решение по новому разбирательству должно принять новое правительство. Источники издания не исключают, что к новому разбирательству может присоединиться и Австралия.

Напомним, в Гааге проходит суд по делу о катастрофе MH17. В декабре обвинение должно выступить с заключительными заявлениями, а вынесение вердикта ожидается в 2022 году.

Катастрофа MH17 на Донбассе произошла 17 июля 2014 года. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

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Российская ФедерацияНидерландыMH17