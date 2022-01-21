Нидерланды готовы поставить Украине оборонительное оружие

"Если будет запрос через НАТО, мы посмотрим на него с пониманием", - сказал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

Он подчеркнул, что такого обращения пока нет. Предыдущий запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов из-за опасений возможной эскалации.

"Но ситуация изменилась, контекст меняется почти каждый день", - заявил Хукстра.

Кроме того, большинство Палаты представителей Нидерландов также поддерживает оборонную военную поддержку Украины. В пользу этого высказались представители партий, входящих в правящую коалицию.