Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot

"Ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российского вторжения в Украину делает этот вклад необходимым", - говорится в заявлении министра обороны Кайсы Оллонгрен.

В заявлении говорится, что Германия также отправляет две системы Patriot в Словакию.

Ранее словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине системы противовоздушной обороны С-300.

При этом в Словакии заявили, что единственная система С-300, которая находится на вооружении армии Словакии, может быть передана Украине, только если страна получит замену.