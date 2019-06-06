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Нидерланды заблокировали вступление Болгарии в Шенген

Новости » Политика    06.06.2019 - 11:34
Нидерланды заблокировали вступление Болгарии в Шенген
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Нидерланды обвиняют Болгарию в торговле людьми

Нидерланды в очередной раз заблокировали вступление Болгарии в Шенгенскую зону из-за коррупции и торговли людьми. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

Несмотря на то, что Еврокомиссия поддерживает вступление Болгарии в Шенген, Нидерланды активно выступают против.

"Мы слышали ваше желание присоединиться к Шенгену, но я надеюсь, что вы понимаете, что народ Нидерландов знает о большом количестве мигрантов, которые прибывают к нам, мы должны убедиться, что пограничный контроль является бескомпромиссным, прежде чем мы позволим Болгарии быть в Шенгене", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Ранее сообщалось, что инициатива Нидерландов направить в Еврокомиссию уведомление о возможном приостановлении визового режима для Албании грозит безвизу с Украиной.

Напомним, Еврокомиссия получила официальный запрос от Нидерландов о приостановке безвизового режима с ЕС для граждан Албании, и, согласно процедурным правилам, должна в течение месяца подготовить "имплементационное решение".

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