Инициатива Нидерландов по Албании угрожает безвизу с Украиной, - журналист

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Нидерланды просят приостановления безвизового режима с ЕС для граждан Албании

Инициатива Нидерландов направить в Еврокомиссию уведомление о возможном приостановлении визового режима для Албании угрожает безвизу с Украиной. Об сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

По его словам, это следует рассматривать как предупреждающий сигнал для таких стран, как Украина и Грузия.

"Решение Нидерландов в начале этой недели направить в Еврокомиссию уведомление о возможном приостановлении визового режима для Албании, вероятно, не будет выполнено, но это следует рассматривать как предупреждающий сигнал для таких стран, как Украина и Грузия", - говорится в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия получила официальный запрос от Нидерландов о приостановлении безвизового режима с ЕС для граждан Албании, и, в соответствии с процедурными правилами, должна в течение месяца подготовить "имплементационное решение".

РБК-Украина писало, что Европейский союз планирует упростить визовый режим для коротких поездок, связав его с готовностью других стран сотрудничать в миграционной политике.