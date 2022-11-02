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Нідерландський власник "Київстару" планує піти з Росії та продати "Билайн"

Фото: Veon продає російський Білайн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нідерландський оператор зв'язку Veon Ltd планує продаж своїх активів у Росії, які становлять більше половини його виручки та прибутку. Компанія заявила, що проводить "конкурентний процес продажу" бізнесу, який управляє другою за величиною мобільною мережею у Росії під брендом "Билайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Не може бути жодних гарантій, що згаданий вище процес продажу призведе до прийнятної пропозиції або навіть якщо буде отримано прийнятну пропозицію і в результаті буде досягнуто угоди про придбання, що будуть отримані необхідні схвалення", - йдеться в повідомленні компанії.

Акції зросли на 11% у Амстердамі до 0,50 євро. Акції Veon торгуються поблизу рекордно низького рівня з того часу, як у лютому Росія вторглася в Україну.

З того часу багато іноземних фірм призупинили або припинили свою діяльність у Росії.

Становище Veon складне, оскільки вона також має значні операції в Україні, де вона щосили намагалася зберегти роботу свого підрозділу "Київстар" протягом усієї війни.

У березні генеральний директор Каан Терзіоглу заявив, що сподівається, що компанії буде дозволено продовжувати роботу на обох ринках і вона уникне націоналізації з гуманітарних міркувань як важливу послугу.

Прибуток "Билайн" до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) за перші вісім місяців 2022 року склав 325 мільйонів доларів. Він конкурує з більшим конкурентом МТС, а також з "Мегафоном" та "Теле2". У Veon близько 3,2 млрд доларів готівки та 8,1 млрд доларів боргу.

Найбільший акціонер Veon - група LetterOne, створена власниками російської "Альфа-груп". Власники LetterOne Михайло Фрідман та Петро Авен опинилися під санкціями ЄС.

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