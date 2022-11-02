Нидерландский владелец "Киевстара" планирует уйти из России и продать "Билайн"

"Не может быть никаких гарантий, что упомянутый выше процесс продажи приведет к приемлемому предложению или, даже если будет получено приемлемое предложение и в результате будет достигнуто соглашение о приобретении, что будут получены необходимые одобрения", - говорится в сообщении компании.

Акции выросли на 11% в Амстердаме до 0,50 евро. Акции Veon торгуются вблизи рекордно низкого уровня с тех пор, как в феврале Россия вторглась в Украину.

С тех пор множество иностранных фирм приостановили или прекратили свою деятельность в России.

Положение Veon сложное, поскольку у нее также есть значительные операции в Украине, где она изо всех сил пыталась сохранить работу своего подразделения "Киевстар" на протяжении всей войны.

В марте генеральный директор Каан Терзиоглу заявил, что надеется, что компании будет разрешено продолжать работу на обоих рынках и она избежит национализации по гуманитарным соображениям в качестве важной услуги.

Прибыль "Билайн" до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за первые восемь месяцев 2022 года составила 325 миллионов долларов. Он конкурирует с более крупным конкурентом МТС, а также с "Мегафоном" и "Теле2". У Veon около 3,2 млрд долларов наличных и 8,1 млрд долларов долга.