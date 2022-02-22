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Нидерландский премьер назвал Путина "полным параноиком"

Автор: Юлия Бойко

Нидерландский премьер Марк Рютте после российского признания так называемых "ЛДНР" и решения о введении российских войск назвал президента РФ Владимира Путина "полным параноиком". Он уверен, что российский лидер просто не может принять демократическую Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на metronieuws.nl.

"Развитие событий таково, что (на Донбассе, - ред.) будет "миротворческая миссия". Послушайте, этот мужчина (Путин, - ред.), конечно, полный параноик. Я о том, что он делает, - изображает правительство Украины как диктатуру, когда это демократически избранное правительство", - заявил Рютте на одном из ток-шоу на местном ТВ.

По его словам, Путин не может принять того, что ситуация в Украине сильно отличается, поскольку в России нет свободы прессы и гражданских прав.

Напомним, сегодня Путин в очередной раз выступил с ультиматумами в адрес Украины, на этот раз он потребовал, чтобы Киев отказался от Крыма и перспектив вступления в НАТО.

Он также заявил, что Россия признала "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей.

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Владимир ПутинМарк Рютте