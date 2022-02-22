RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нідерландський прем'єр назвав Путіна "повним параноїком"

Автор: Юлія Бойко

Нідерландський прем'єр Марк Рютте після російського визнання так званих "ЛДНР" і рішення про введення російських військ назвав президента РФ Володимира Путіна "повним параноїком". Він упевнений, що російський лідер просто не може сприймати демократичну Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на metronieuws.nl.

"Розвиток подій такий ,що (на Донбасі, - ред.) буде "миротворча місія". Послухайте, цей чоловік (Путін, - ред.), звичайно, повний параноїк. Я про те, що він робить, - зображує уряд України як диктатуру, коли це демократично обраний уряд", - заявив Рютте на одному з ток-шоу на місцевому ТБ.

За його словами, Путін не може прийняти того, що ситуація в Україні сильно відрізняється, оскільки в Росії немає свободи преси і громадянських прав.

Нагадаємо, сьогодні Путін в черговий раз виступив з ультиматумами на адресу України, цього разу він зажадав, щоб Київ відмовився від Криму і перспектив вступу до НАТО.

Він також заявив, що Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінМарк Рютте