Нідерландський прем'єр назвав Путіна "повним параноїком"

Нідерландський прем'єр Марк Рютте після російського визнання так званих "ЛДНР" і рішення про введення російських військ назвав президента РФ Володимира Путіна "повним параноїком". Він упевнений, що російський лідер просто не може сприймати демократичну Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на metronieuws.nl .

"Розвиток подій такий ,що (на Донбасі, - ред.) буде "миротворча місія". Послухайте, цей чоловік (Путін, - ред.), звичайно, повний параноїк. Я про те, що він робить, - зображує уряд України як диктатуру, коли це демократично обраний уряд", - заявив Рютте на одному з ток-шоу на місцевому ТБ.

За його словами, Путін не може прийняти того, що ситуація в Україні сильно відрізняється, оскільки в Росії немає свободи преси і громадянських прав.