Нидерландский премьер назвал Путина "полным параноиком"

Нидерландский премьер Марк Рютте после российского признания так называемых "ЛДНР" и решения о введении российских войск назвал президента РФ Владимира Путина "полным параноиком". Он уверен, что российский лидер просто не может принять демократическую Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на metronieuws.nl .

"Развитие событий таково, что (на Донбассе, - ред.) будет "миротворческая миссия". Послушайте, этот мужчина (Путин, - ред.), конечно, полный параноик. Я о том, что он делает, - изображает правительство Украины как диктатуру, когда это демократически избранное правительство", - заявил Рютте на одном из ток-шоу на местном ТВ.

По его словам, Путин не может принять того, что ситуация в Украине сильно отличается, поскольку в России нет свободы прессы и гражданских прав.