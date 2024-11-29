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Нідерландські F-35 посилять контроль повітряного простору НАТО з Естонії через загрозу від РФ

Фото: Нідерландські F-35 посилять контроль повітряного простору НАТО з Естонії (x.com/DefensieMin)
Автор: Наталія Кава

Нідерландські винищувачі F-35 будуть патрулювати повітряний прості НАТО з Естонії. Це пов'язано зі збільшенням загрози від Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони країни Рубена Брекельманса у Twitter.

За його словами, повітряний простір будуть патрулювати чотири нідерландські F-35.

"Таким чином ми створюємо високотехнологічну лінію оборони через російську загрозу на східному фланзі. Потужний сигнал: Нідерланди твердо стоять на захисті безпеки нашої зони договору", - заявив він.

Відомо, що ці винищувачі F-35 приземлилися на авіабазі Емарі в Естонії і звідти будуть проводити моніторинг повітряного простору НАТО на східному кордоні зони дії договору НАТО з 1 грудня 2024 року по 31 березня 2025 року. 

"До складу загону ВПС прибалтійської держави входять від 90 до 150 військових", – повідомили в Міноборони Естонії.

Загроза війни Росії з країнами Балтії

18 вересня міністри оборони Латвії, Польщі та Румунії закликали союзників по НАТО терміново посилити протиповітряну оборону на східному фланзі Альянсу.

Раніше цього місяця в східній Латвії впав російський безпілотник, ідентифікований як "Шахед", начинений вибухівкою. Також були зафіксовані порушення російськими дронами повітряного простору Румунії.

В обох випадках військові НАТО не намагалися збивати ці цілі, пояснивши це директивами командування Альянсу.

 

Після інцидентів, у Міноборони Литви закликали змінити алгоритм патрулювання повітряного простору країн Балтії для збиття російських ракет.

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