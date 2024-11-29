RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Нидерландские F-35 усилят контроль воздушного пространства НАТО из Эстонии из-за угрозы от РФ

Фото: Нидерландские F-35 усилят контроль воздушного пространства НАТО из Эстонии (x.com/DefensieMin)
Автор: Наталья Кава

Нидерландские истребители F-35 будут патрулировать воздушные простые НАТО из Эстонии. Это связано с увеличением опасности от русской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны страны Рубена Брекельманса в Twitter.

По его словам, воздушное пространство будут патрулировать четыре нидерландских F-35.

"Таким образом, мы создаем высокотехнологичную линию обороны из-за российской угрозы на восточном фланге. Мощный сигнал: Нидерланды твердо стоят на защите безопасности нашей зоны договора", - заявил он.

Известно, что эти истребители F-35 приземлились на авиабазе Эмари в Эстонии и будут проводить мониторинг воздушного пространства НАТО на восточной границе зоны действия договора НАТО с 1 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года.

"В состав отряда ВВС прибалтийского государства входят от 90 до 150 военных", – сообщили в Минобороны Эстонии.

Угроза войны России со странами Балтии

18 сентября министры обороны Латвии, Польши и Румынии призвали союзников по НАТО срочно усилить противовоздушную оборону на восточном фланге Североатлантического союза.

Ранее в этом месяце в восточной Латвии упал российский беспилотник, идентифицированный как "Шахед", начиненный взрывчаткой. Также были зафиксированы нарушения русскими дронами воздушного пространства Румынии.

В обоих случаях военные НАТО не пытались сбивать эти цели, объяснив это директивами командования Североатлантического союза.

 

После инцидентов в Минобороны Литвы призвали изменить алгоритм патрулирования воздушного пространства стран Балтии для сбивания российских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЭстония