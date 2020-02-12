В Нидерландах уточнили информацию по второму взрыву в почтовом отделении

В полиции Нидерландов уточнили, что второй взрыв в почтовом отделении произошел не в Амстердаме, а на юго-востоке страны в городе Керкраде. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ранее СМИ писали, что в Амстердаме произошел двойной взрыв. Но в полиции утончили, что почти одновременно с взрывом в Амстердаме был также слышен взрыв в компании по сортировке почты в Керкраде.

"До сих пор неизвестно, есть ли связь со взрывом пакета писем сегодня утром в Амстердаме", - говорится в сообщении.

Ранее в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек. Сообщается, что пожар произошел в ночь на 30 сентября в городе Нинбо.

Кроме того, в австрийском городе Линц прогремел взрыв. В результате происшествия девять человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения.

Напомним, в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.