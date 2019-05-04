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Из Нидерландов в США экстрадировали украинца, обвиняемого в киберпреступлениях

Новости » Общество    04.05.2019 - 06:47
Из Нидерландов в США экстрадировали украинца, обвиняемого в киберпреступлениях
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)

Гражданин Украины оказался участником международной мошеннической схемы

Нидерланды экстрадировали в Соединенные Штаты гражданина Украины Алексея Иванова, которого обвиняют в киберпреступлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст США.

Отмечается, что 31-лет украинец участвовал в международной мошеннической схеме: вместе с сообщниками он с помощью онлайн-рекламы устанавливал на компьютеры вредоносное программное обеспечение.

В Минюсте уочнили, что преступления группой собщников совершались с 2013 по 2018 годы и затронули миллионы пользователей. В обвинительном заключении говорится, что Иванов и его сообщники создавали подставные компании и использовали фальшивые документы, чтобы приобрести онлайн-рекламу.

Известно, что Иванов был арестован 19 ноября 2018 года. Его экстрадировали в США 2 мая. Там он предстанет перед судом в Ньюарке в штате Нью-Джерси.

Напомним, несколько недель назад компания Microsoft сообщила пользователям электронной почты Outlook о завладении хакерами доступом к ограниченному числу аккаунтов.

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