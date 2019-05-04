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З Нідерландів в США екстрадували українця, обвинуваченого в кіберзлочинах

Новини » Суспільство    04.05.2019 - 06:47
З Нідерландів в США екстрадували українця, обвинуваченого в кіберзлочинах
Ілюстративне фото (commons.wikimedia.org)

Громадянин України виявився учасником міжнародної шахрайської схеми

Нідерланди екстрадували до Сполучених Штатів громадянина України Олексія Іванова, якого звинувачують в кіберзлочинах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст США.

Відзначається, що 31-років українець брав участь в міжнародній шахрайську схему: разом зі спільниками він за допомогою онлайн-реклами встановлював на комп'ютери шкідливе програмне забезпечення.

У Мін'юсті уочнілі, що злочину групою собщніков відбувалися з 2013 по 2018 роки і торкнулися мільйони користувачів. В обвинувальному висновку говориться, що Іванов і його спільники створювали підставні компанії і використовували фальшиві документи, щоб придбати онлайн-рекламу.

Відомо, що Іванов був арештований 19 листопада 2018 року. Його екстрадували в США 2 травня. Там він постане перед судом у Ньюарку в штаті Нью-Джерсі.

Нагадаємо, кілька тижнів тому компанія Microsoft повідомила користувачам електронної пошти Outlook про заволодіння хакерами доступом до обмеженого числа акаунтів.

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