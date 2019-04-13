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В Microsoft сообщили о взломе аккаунта службы поддержки

Новости » Телеком & IT    13.04.2019 - 20:02
В Microsoft сообщили о взломе аккаунта службы поддержки
Иллюстративное фото (flickr.combargainmoose)

Хакеры хотели завладеть данными пользователей

Компания Microsoft сообщила пользователям электронной почты Outlook о завладении хакерами доступом к ограниченному числу аккаунтов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Techcrunch и The Verge.

Как сообщается, чтобы получить доступ к данным пользователей, злоумышленники взломали аккаунт сотрудника службы поддержки. Хакеры имели возможность посмотреть электронные адреса, названия папок и темы писем. Однако злоумышленники не имели доступа к содержанию писем и вложений.

Отмечается, киберпреступники также не получили доступ к паролям от аккаунтов. Все нарушения касаются периода с 1 января по 28 марта 2019 года.

Кроме того, в Microsoft не уточняют сколько пользователей могли пострадать от действий злоумышленников. В Techcrunch считают, что часть аккаунтов относится к странам Европейского союза.

Письмо Microsoft

Фото: письмо от компании Microsoft (theverge.com)

Напомним, компания Microsoft во второй раз за шесть месяцев обнаружила связанную с российским правительством операцию, направленную против влиятельных аналитических центров, которые занимают критическую позицию в отношении России. Атаки были связанные с хакерской группировкой APT28 - подразделением российской военной разведки, причастном к вмешательству на выборах в США в 2016 году.

РБК-Украина писало, что корпорация Microsoft расширит сервис кибербезопасности Account Guard для 12 европейских стран, чтобы защитить своих клиентов в политическом пространстве от хакерских атак.

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