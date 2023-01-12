До Нідерландів прибула велика партія танків зі США: що відомо

До нідерландського порту Вліссінген 11 січня прибула велика кількість танків та інших військових транспортних засобів армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згодом уся техніка буде відправлена до Польщі та Литви для посилення східного флангу НАТО.

"У порт прибуло близько 1 250 одиниць бойових машин", - зазначив полковник Роберт Келлам, який керує операцією з американського боку.

Відтак, серед військових транспортних засобів були зафіксовані:

танки М-1 Abrams;

БМП Bradley.

До слова, ЗС Нідерландів допомагають у дотриманні безпеки та охорони портової зони, де розміщена техніка, перш ніж вона вирушить на схід.