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До Нідерландів прибула велика партія танків зі США: що відомо

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Четвер 12 січня 2023 02:14
До Нідерландів прибула велика партія танків зі США: що відомо Фото: До Нідерландів прибула велика партія танків зі США (wikipedia.org)
Автор: Олег Васьків

До нідерландського порту Вліссінген 11 січня прибула велика кількість танків та інших військових транспортних засобів армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згодом уся техніка буде відправлена до Польщі та Литви для посилення східного флангу НАТО.

"У порт прибуло близько 1 250 одиниць бойових машин", - зазначив полковник Роберт Келлам, який керує операцією з американського боку.

Відтак, серед військових транспортних засобів були зафіксовані:

  • танки М-1 Abrams;
  • БМП Bradley.

До слова, ЗС Нідерландів допомагають у дотриманні безпеки та охорони портової зони, де розміщена техніка, перш ніж вона вирушить на схід.

Нагадаємо, Британія розглядає можливість поставити Україні британські танки Challenger 2.

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