В Нидерланды прибыла крупная партия танков из США: что известно

В нидерландский порт Влиссингена 11 января прибыло большое количество танков и других военных транспортных средств армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Впоследствии вся техника будет отправлена в Польшу и Литву для усиления восточного фланга НАТО.

"В порт прибыло около 1 250 единиц боевых машин", - отметил полковник Роберт Келлам, управляющий операцией с американской стороны.

Среди военных транспортных средств были зафиксированы:

танки М-1 Abrams;

БМП Bradley.

К слову, ВС Нидерландов помогают в соблюдении безопасности и охраны портовой зоны, где находится техника, прежде чем она отправится на восток.