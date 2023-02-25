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Нідерланди заявили про незалежність від російського газу

Фото: Нідерланди стали незалежними від російського газу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Нідерланди позбавились залежності від російського газу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Гукстра підкреслив, що війна змусила їх по-справжньому усвідомити небажання залежності від Росії в питанні імпорту газу.

"Тому ми вжили різних заходів, спрямованих на диверсифікацію наших джерел імпорту. Я радий, що можу сказати - нам це вдалося”, - зазначив він.

Також міністр закордонних справ наголосив, що Нідерланди будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і не залежно від витрат.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив: Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.

Також РБК-Україна писало, що Нідерланди планують закрити найбільше газове родовище в Європі. Основними причинами закриття є питання безпеки.

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