Нідерланди завтра відправлять Україні останній з 24-х обіцяних F-16

Нідерланди у понеділок, 26 травня, завершать передачу Україні винищувачів F-16. Завтра буде переданий останній з обіцяних літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса в ефірі WNL op Zondag.

"Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі незабаром будуть в Україні", - сказав Брекельманс.

За його словами, завтра, 26 травня, Нідерланди відправлять останній з 24-х обіцяних винищувачів F-16.

F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію для надання Україні винищувачів F-16.

У липні 2024 року Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт до України 24 винищувачів F-16. Вже у серпні стало відомо, що Україна отримала перші літаки. Не повідомлялося, які країни та скільки винищувачів надали українським військовим.

Того ж місяця Україна втратила перший з отриманих винищувачів. Це сталося під час відбиття масованої атаки Росії 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений український пілот Олексій Месь "Мунфіш".

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський повідомляв, що до України прибула друга партія F-16 від Данії.

На початку року Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом анонсував нові постачання F-16.

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