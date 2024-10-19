Нідерланди закуплять для України дронів на понад 42 млн євро

Нідерланди закуплять Україні партію безпілотників. Сума контракту становить 42,6 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.
Як зазначається, це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів.
Міноборони нагадує, що реалізацію плану дій щодо безпілотників було виділено 400 млн євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.
У відомстві додали, з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.
Нідерланди надали Україні військову допомогу, зокрема броньовані машини, танки, боєприпаси, дрони та винищувачі F-16. Також країна анонсувала передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot.
Амстердам очолив авіаційну коаліцію. Нідерландська сторона не лише надала літаки, але й приєдналася до навчань українських пілотів.
Нещодавно міністр оборони Нідерландів заявив, що Україна може використовувати отримані F-16 для ударів по території Росії без обмежень, але у рамках міжнародного права.
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