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Нідерланди закуплять для України дронів на понад 42 млн євро

Фото: Нідерланди передадуть Україні дронів на понад 42 млн євро (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нідерланди закуплять Україні партію безпілотників. Сума контракту становить 42,6 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Як зазначається, це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів. 

Міноборони нагадує, що реалізацію плану дій щодо безпілотників було виділено 400 млн євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.

У відомстві додали, з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.

 

Допомога Нідерландів

Нідерланди надали Україні військову допомогу, зокрема броньовані машини, танки, боєприпаси, дрони та винищувачі F-16. Також країна анонсувала передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Амстердам очолив авіаційну коаліцію. Нідерландська сторона не лише надала літаки, але й приєдналася до навчань українських пілотів.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів заявив, що Україна може використовувати отримані F-16 для ударів по території Росії без обмежень, але у рамках міжнародного права.

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