Нідерланди закуплять для України дронів на понад 42 млн євро

Як зазначається, це перша закупівля Нідерландів у рамках коаліції дронів.

Міноборони нагадує, що реалізацію плану дій щодо безпілотників було виділено 400 млн євро, з яких понад половина припадає на нідерландську промисловість. Закупівля у DeltaQuad є частиною цих коштів.

У відомстві додали, з міркувань безпеки інформація про тип дронів, кількість та графіки постачань не розголошується.