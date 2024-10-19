Нидерланды закупят для Украины дронов более чем на 42 млн евро

Нидерланды закупят Украину партию беспилотников. Сумма контракта составляет 42,6 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.
Как отмечается, это первая закупка Нидерландов в рамках коалиции дронов.
Минобороны напоминает, что реализацию плана действий по беспилотникам было выделено 400 млн евро, из которых более половины приходится на нидерландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств.
В ведомстве добавили, из соображений безопасности информация о типе дронов, количестве и графике поставок не разглашается.
Нидерланды оказали Украине военную помощь, в том числе бронированные машины, танки, боеприпасы, дроны и истребители F-16. Также страна анонсировала передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
Амстердам возглавил авиационную коалицию. Нидерландская сторона не только предоставила самолеты, но и присоединилась к учениям украинских пилотов.
Недавно Министр обороны Нидерландов заявил, что Украина может использовать полученные F-16 для ударов по территории России без ограничений, но в рамках международного права.
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