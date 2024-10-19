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Нидерланды закупят для Украины дронов более чем на 42 млн евро

Фото: Нидерланды передадут Украине дронов более чем на 42 млн евро (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нидерланды закупят Украину партию беспилотников. Сумма контракта составляет 42,6 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Как отмечается, это первая закупка Нидерландов в рамках коалиции дронов.

Минобороны напоминает, что реализацию плана действий по беспилотникам было выделено 400 млн евро, из которых более половины приходится на нидерландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств.

В ведомстве добавили, из соображений безопасности информация о типе дронов, количестве и графике поставок не разглашается.

 

Помощь Нидерландов

Нидерланды оказали Украине военную помощь, в том числе бронированные машины, танки, боеприпасы, дроны и истребители F-16. Также страна анонсировала передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Амстердам возглавил авиационную коалицию. Нидерландская сторона не только предоставила самолеты, но и присоединилась к учениям украинских пилотов.

Недавно Министр обороны Нидерландов заявил, что Украина может использовать полученные F-16 для ударов по территории России без ограничений, но в рамках международного права.

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