Нидерланды закупят для Украины дронов более чем на 42 млн евро

Как отмечается, это первая закупка Нидерландов в рамках коалиции дронов.

Минобороны напоминает, что реализацию плана действий по беспилотникам было выделено 400 млн евро, из которых более половины приходится на нидерландскую промышленность. Закупка у DeltaQuad является частью этих средств.

В ведомстве добавили, из соображений безопасности информация о типе дронов, количестве и графике поставок не разглашается.