Нідерланди закликали Захід збільшити виробництво зброї та боєприпасів для підтримки України

"Якщо ми хочемо, щоб Україна виграла війну і щоб вона повернула собі перевагу, нам доведеться постачати більше", - заявив він.

За словами Брекельманса, 32 союзники по НАТО продемонстрували більшу готовність вкладати більше коштів у спільну оборону.

Міністр зазначає, що європейські запаси зброї закінчуються.

"Тому нам доведеться знайти дуже творчі шляхи, щоб продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Одним зі способів, за його словами, є виробництво більшої кількості зброї в Європі.