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Нидерланды призвали Запад увеличить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины

Фото: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Производство оружия и боеприпасов должно быть значительно увеличено, чтобы продолжать поддерживать Украину. НАТО сейчас много делает для Украины, но этого недостаточно.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Если мы хотим, чтобы Украина выиграла войну и чтобы она вернула себе преимущество, нам придется поставлять больше", - заявил он.

По словам Брекельманса, 32 союзника по НАТО продемонстрировали большую готовность вкладывать больше средств в совместную оборону.

Министр отмечает, что европейские запасы оружия на исходе.

"Поэтому нам придется найти очень творческие пути, чтобы продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Одним из способов, по его словам, является производство большего количества оружия в Европе.

Снаряды для Украины

Несколько месяцев назад Чехия, при поддержке многих западных стран, начала инициативу по закупке снарядов для Украины. 25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о доставке в Украину первой партии боеприпасов в рамках этой инициативы.

По данным источника РБК-Украина в Генштабе ВСУ, благодаря этой помощи разница в количестве боеприпасов между Украиной и Россией сократилась более чем вдвое.

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