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Нідерланди й Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16, - Рютте

Фото: Володимир Зеленський, президент України та Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нідерланди й Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

Про це заявив прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Як відзначив Рютте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для розгортання на F-16. Водночас неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів. 

"Тобто для навчання треба доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі", - заявив Рютте. 

Візит президента до Нідерландів 

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Лідер країни одразу відзначив, що головним питанням його поїздки до країни будуть винищувачі F-16. 

Зокрема на порядку денному: 

  • глобальний саміт миру;
  • Формула миру;
  • притягнення країни-терориста Росії до відповідальності.

F-16

Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.

Нещодавно Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

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