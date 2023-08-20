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Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, - Рютте

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Нидерланды и Дания обязуются поставить Украине истребители F-16 после выполнения условий такой передачи.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Как отметил Рютте, в мае Нидерланды заявили, что будут обучать украинских пилотов для развертывания на F-16. В то же время невозможно проводить обучение в случае отсутствия истребителей. 

"То есть для обучения нужна доставка самолетов. Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут выполнены условия для такой передачи", - заявил Рютте.

Визит президента в Нидерланды

Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Лидер страны сразу отметил, что главным вопросом его поездки в страну будут истребители F-16.

В частности, в повестке дня:

  • глобальный саммит мира;
  • Формула мира;
  • привлечения страны-террориста России к ответственности.

F-16

Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши воины смогли составить конкуренцию российской авиации.

Недавно Соединенные Штаты Америки одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

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