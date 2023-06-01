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Нідерланди вслід за Німеччиною планують закупити Leopard 1 для України

Фото: Нідерланди вслід за Німеччиною планують закупити Leopard 1 для України (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Уряд Нідерландів планує закупити для українських військових десятки танків Leopard 1.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію nos.nl.

За даними видання, постачальником озброєння може стати швейцарська компанія. Однак для цього необхідно отримати дозвіл швейцарського уряду. Однак керівництво Швейцарії прагне триматися якомога далі від конфлікту з Росією і це ставить під загрозу поставки.

Нагадаємо, вкінці квітня Нідерланди оголосили, що разом з Данією будуть купувати для України 14 бойових танків Leopard 2-A4. Їх вартість - близько 165 мільйонів євро. Однак Нідерланди і Данія беруть на себе половину цієї суми.

Скільки коштуватимуть швейцарські танки Leopard 1, поки що невідомо.

Танкова коаліція для України

Раніше союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти ЗСУ сучаснішою технікою. Курівництво низки європейських країн та Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких вже прибула.

Тим часом Німеччина й Данія пообіцяли передати українському війську ще 80 танків Leopard 1.

Також швейцарський концерн Ruag, попри нейтралітет країни, подав до уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.

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