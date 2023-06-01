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Нидерланды вслед за Германией планируют закупить Leopard 1 для Украины

Фото: Нидерланды вслед за Германией планируют закупить Leopard 1 для Украины (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Правительство Нидерландов намерено закупить для украинских военных десятки танков Leopard 1.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию nos.nl.

По данным издания, поставщиком вооружения может стать швейцарская компания. Однако для этого необходимо получить разрешение швейцарского правительства. Однако руководство Швейцарии стремится держаться подальше от конфликта с Россией и это ставит под угрозу поставки.

Напомним, в конце апреля Нидерланды объявили, что вместе с Данией будут покупать для Украины 14 боевых танков Leopard 2-A4. Их стоимость – около 165 миллионов евро. Но Нидерланды и Дания берут на себя половину этой суммы.

Сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1, пока неизвестно.

Танковая коалиция для Украины

Ранее союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить ВСУ более современной техникой. Куроводство ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла.

Между тем, Германия и Дания пообещали передать украинскому войску еще 80 танков Leopard 1.

Также швейцарскийконцерн Ruag, несмотря на нейтралитет страны, подал правительству официальную заявку на передачу 96 танков Leopard 1 Украине.

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